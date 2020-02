Ua: Sudafrica assume presidenza di turno, a maggio due vertici su Cfta e sicurezza a Pretoria (4)

- L'altro dossier di cui si discuterà nel corso del vertice sarà quello relativo al Sud Sudan dove, nonostante la firma di un accordo di pace rivitalizzato nel settembre 2018, la formazione di un governo di unità nazionale continua a slittare a causa delle divergenze fra le parti in conflitto. Lo scorso fine settimana il presidente sud sudanese Salva Kiir è volato in Sudafrica per incontrare il capo di Stato sudafricano e presidente di turno "in pectore" dell'Ua, Cyril Ramaphosa, mentre il vicepresidente sudafricano David Mabuza svolge da tempo un ruolo attivo nei negoziati per la formazione del governo, essendo il mediatore designato dall'organizzazione regionale. La presidenza di turno dell'Ua da parte del Sudafrica coinciderà peraltro con il suo secondo anno di mandato come membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il che potrà dare al continente l'opportunità di far sentire la propria voce sulla scena mondiale. In agenda del summit ci sarà infine l'attuazione della Zona africana di libero scambio (Cfta), l'area di libero scambio continentale entrata in vigore lo scorso anno: i leader africani saranno chiamati infatti ad eleggere il segretario generale dell'organizzazione fra tre candidati selezionati da Sudafrica, Nigeria e Repubblica democratica del Congo (Rdc). A margine del summit, inoltre, è previsto un incontro tra il presidente nigeriano Muhammadu Buhari e gli omologhi dei paesi vicini - Benin, Niger e Camerun - sulla questione della chiusura dei confini. (Res)