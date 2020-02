Coronavirus: Spallanzani, bambini provenienti da Cecchignola negativi al test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il test al Coronavirus effettuato all'Inmi Spallanzani "sui due bambini provenienti dalla Cecchignola è negativo al 2019-nCoV". Lo comunica la direzione sanitaria dell'istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Presto, dopo la seconda verifica - fa sapere lo Spallanzani -, potranno congiungersi con il resto della famiglia alla Cecchignola per completare il periodo di sorveglianza. Nella tarda serata di ieri, a puro scopo precauzionale, i due bambini, accompagnati da un genitore, sono stati trasferiti all'Istituto nazionale per le malattie infettive, "su richiesta dell’Autorità militare". Il nucleo familiare appartiene al gruppo di cittadini italiani di ritorno dalla città di Wuhan e attualmente ospitati presso la Città Militare. I bambini, che al ricovero presentavano un modesto rialzo termico, sono in buone condizioni generali. Sono assistiti, oltre che dalla equipe dello Spallanzani, da personale specializzato dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù. (Rer)