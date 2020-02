Giustizia: Ronzulli (FI), Renzi smetta di fare prestigiatore e sostenga nostra battaglia

- Renzi la smetta di fare il prestigiatore sulla prescrizione, con il sostegno di Italia viva all'anticostituzionale lodo Conte bis che va e viene, appare e scompare, "adesso c'è, ora non c'è più". Lo afferma la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli. "Siamo stufi di questo gioco delle tre carte in cui a vincere è sempre il banco. Se davvero è contrario alla scellerata cancellazione della prescrizione voluta da Conte e Bonafede, si associ alla battaglia di Forza Italia e voti contro quest'assurda norma invece di blaterare sterili minacce nei confronti del presidente del Consiglio e del guardasigilli in stile 'con la sola imposizione delle mani vi ungerò la pochette'. Basta stare con un piede in due scarpe, basta volersi atteggiare a partito di lotta e di governo per inseguire il populismo del Movimento 5 stelle, basta tirare fuori conigli dal cilindro per poi rinfilarceli puntualmente dentro. Stacchi la spina e ci aiuti a salvaguardare Costituzione e Stato di diritto", conclude Ronzulli.(Com)