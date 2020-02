Bielorussia: vice premier Krutoy, Minsk intende pagare petrolio russo a prezzi di mercato

- La Bielorussia non chiede condizioni speciali per l'acquisto di petrolio russo ma intende farlo ai prezzi di mercato. Lo ha affermato il primo vice primo ministro bielorusso Dmitry Krutoy ripreso dall’agenzia di stampa “Belta”. "La parte russa ha concordato che le raffinerie bielorusse compreranno petrolio dalle compagnie petrolifere russe ai prezzi mondiali. A proposito, questo è ciò che il nostro presidente (Aleksandr Lukashenko) e la parte bielorussa hanno ripetutamente richiesto durante i negoziati”, ha dichiarato Krutoy. “La Bielorussia non ha bisogno di particolari condizioni esclusive. Vogliamo comprare petrolio a prezzi mondiali, e non peggiori", ha aggiunto il vice premier, secondo cui la Bielorussia continuerà a lavorare con tutti gli attori del mercato petrolifero russo, a partire dalla prossima settimana. Per quanto riguarda i negoziati sul gas con la Russia, Krutoy ha chiarito che questi continueranno e potrebbero includere "un leggero aggiustamento dei prezzi" per il 2020.(Res)