Foibe, Pedica (Pd): doveroso ricordare, orrore non deve cadere nell'oblio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È doveroso ricordare le vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata "affinchè pagine tragiche della storia come questa non vengano mai più rimosse". Lo dichiara in una nota il senatore del Partito democratico Stefano Pedica. "Non dobbiamo permettere mai che gli orrori cadano nell'oblio e nell'indifferenza ed è importante oggi rafforzare lo spirito unitario in Europa – conclude Pedica – Allo stesso tempo è importante che le giovani generazioni conoscano il passato per essere in grado in futuro di costruire veri ponti di pace tra i popoli".(Com)