Siria: Turchia invia armi e militari nella provincia occidentale di Idlib (2)

- I combattimenti a Idlib hanno scosso la fragile cooperazione tra la Turchia, che sostiene i ribelli, e la Russia, che in questi anni ha di fatto consentito al presidente Bashar al Assad di riprendere il controllo di gran parte del territorio siriano. Lo scorso 3 febbraio le forze dell’esercito siriano hanno attaccato un convoglio dell’esercito turco nella provincia di Idlib, uccidendo sette militari turchi e un civile. Per rappresaglia, la Turchia ha colpito oltre 50 postazioni dell’esercito di Damasco e ucciso 76 soldati siriani. Lo scontro tra Ankara e Damasco ha aumentato la tensione con la Russia. Il governo turco ha accusato Mosca, che appoggia le forze del presidente Bashar al Assad, di essere a conoscenza delle manovre turche nella provincia e di aver comunque consentito l’assalto del convoglio. Nel settembre 2018, la Turchia e la Russia hanno concordato di trasformare Idlib in una zona di sicurezza imponendo un cessate il fuoco e offensive militari. (Res)