Latina: Forte (Pd), serve un tavolo provinciale per l’economia del mare

- Il territorio costiero a sud di Roma, quello che rientra nella provincia di Latina, ha bisogno di uno sviluppo programmato e inserito in un contesto di tutela ambientale. Ne è convinto il consigliere regionale del Lazio del Partito democratico Enrico Forte. "Sino ad oggi gli enti locali - dichiara in una nota - hanno operato in maniera poco coordinata, affrontando le emergenze senza mettere in campo una reale prospettiva di sistema. Le problematiche da affrontare sono molte, e penso sia necessario attivare enti territoriali e rappresentanti delle categorie produttive, enti parco, autorità militari e civili nonchè del mondo accademico per realizzare un tavolo provinciale dell’economia del mare". L’obiettivo, secondo il consigliere regionale, sarebbe quello di far diventare il territorio costiero pontino un interlocutore unitario rispetto agli enti superiori (Regione, Governo nazionale e Unione europea), configurandosi come una rete in grado di proporre soluzioni ed accogliere finanziamenti. "In un simile assetto, potrebbe andare all’amministrazione provinciale il ruolo di coordinamento". (segue) (Rer)