Antisemitismo: Rossomando (Pd), nessuna sottovalutazione

- Ancora in Piemonte, ancora a Torino. Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Senato e senatrice Pd, Anna Rossomando. "La vittima questa volta è il presidente dell'Associazione Piemonte Cuore onlus, Marcello Segre. A lui la nostra massima solidarietà. Noi continuiamo a non sottovalutare e a denunciare, non lasceremo passare niente", conclude Rossomando.(Com)