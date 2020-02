Ciclismo: Regione Lombardia ricorda Pantani, a Montecampione (BS) una statua per celebrare le sue gesta

- L'installazione di una statua alta sei metri dedicata a Marco Pantani, da posizionare a 1.800 metri di altezza in località Plan di Montecampione (BS). È l'iniziativa presentata nell'ambito di BitMilano 2020 alla presenza dell'assessore regionale al Turismo, Moda e Marketing territoriale, Lara Magoni. L'opera, la cui inaugurazione avverrà sabato 5 settembre 2020, sarà realizzata dallo scultore Mattia Trotta e posizionata proprio dove il campione di Cesenatico ipotecò la vittoria al Giro d'Italia del 1998. L'obiettivo del Gruppo Operatori Turistici della Valle Camonica, ideatore del progetto, è anche quello di promuovere la Valle con le sue salite e i suoi tornanti, come meta imperdibile per tutti i cicloamatori e professionisti e amanti delle due ruote. Per realizzare la statua, che ritrarrà Marco Pantani a braccia alzate e lo sguardo rivolto al cielo, servono circa 50.000 euro e il gruppo GoTo Valle Camonica ha pensato di offrire a coloro che vogliono contribuire all'opera, un numero limitato di targhe che andranno posizionate sulla base della statua, la cui installazione è prevista per sabato 5 settembre 2020. "Marco Pantani – ha sottolineato l'assessore Lara Magoni - è un mito dello sport italiano ed internazionale e sicuramente l'installazione di una vera e propria opera d'arte in un luogo così simbolico e tanto importante per il Pirata accrescerà in maniera esponenziale l'attrattività di un territorio in forte espansione da un punto di vista turistico. D'altronde, da sempre turismo e sport rappresentano un binomio vincente per la crescita e la rivitalizzazione in chiave turistica delle realtà locali". (segue) (Com)