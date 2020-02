Ciclismo: Regione Lombardia ricorda Pantani, a Montecampione (BS) una statua per celebrare le sue gesta (2)

- All'incontro sono intervenuti Tonina Belletti, mamma di Marco Pantani, Serena Boschetti, responsabile Fondazione Marco Pantani e nipote del campione, Silvia Schiavini, presidente del GoTo Valle Camonica. "Il nostro obiettivo" – ha affermato Silvia Schiavini, presidente del GoTo Valle Camonica - è quello di tenere viva la memoria di un grande campione e in nome di questo ricordo portare gli appassionati di ciclismo in Valle Camonica". A seguire da vicino gli sviluppi del progetto c'è la famiglia Pantani: "Ho molto apprezzato il progetto del monumento a Marco e sono sicura che piacerebbe anche a lui essere ricordato così" – ha aggiunto la mamma del 'pirata' Tonina Belletti. "Proprio di Montecampione ho un ricordo bellissimo. Di solito non seguivo Marco durante le gare, ma proprio nel 1998, decisi di recarmi in Valle Camonica assieme ai miei nipotini e fu una gioia immensa vederlo trionfare" (Com)