Ue: si conclude visita Borrell negli Usa, crisi libica e ucraina al centro dei colloqui con Pompeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una più stretta cooperazione tra Unione europea e gli Stati Uniti, gli sviluppi legati alla Libia e in Medio Oriente e nella regione del Golfo, insieme alla situazione in Ucraina. Questi i maggiori temi affrontati dall’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, durante la sua prima visita ufficiale negli Usa, dove ha avuto un colloquio bilaterale con il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. Secondo quanto riferito dal Servizio europeo per l’azione esterna, negli incontri con i rappresentanti dell'amministrazione degli Stati Uniti e del Congresso, Borrell ha ribadito il forte legame transatlantico tra gli europei e le persone negli Stati Uniti, che è essenziale per la sicurezza e la prosperità dell'area transatlantica e non solo. L'Alto rappresentante ha presentato le priorità di politica estera dell'Ue e ha sottolineato il desiderio di una stretta cooperazione con gli Stati Uniti nel promuovere interessi condivisi e rafforzare l'ordine internazionale basato sulle regole. Borrell ha anche parlato della sua recente missione in Medio Oriente che ha visto tappe in Giordania e Iran. (segue) (Beb)