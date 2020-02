Ue: si conclude visita Borrell negli Usa, crisi libica e ucraina al centro dei colloqui con Pompeo (2)

- Parlando con Pompeo, Borrell ha espresso la posizione dell'Unione europea sugli ultimi sviluppi internazionali. Le due parti hanno discusso della necessità di trovare una soluzione pacifica al conflitto israelo-palestinese e l'alto rappresentante ha offerto il sostegno dell'Unione europea a tutti gli sforzi volti a rilanciare un processo politico e negoziati in linea con il diritto internazionale, che garantisca la parità di diritti e che sia accettabile ad entrambe le parti. Inoltre i due hanno anche discusso della situazione in Medio Oriente, del conflitto in Siria e in Libia. Borrell ha sottolineato la sua determinazione a contribuire alla de-escalation e al ripristino della stabilità nella regione. L'Alto rappresentante della politica estera dell'Ue e il segretario di Stato Usa hanno inoltre discusso del conflitto nell'Ucraina orientale, della necessità di una piena attuazione degli accordi di Minsk e dell'annessione illegale della Russia della Crimea ed espresso il loro pieno sostegno per l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. L'Alto rappresentante ha ribadito il pieno impegno dell'Unione europea a preservare il piano d'azione congiunto globale sul nucleare e si attende che l'Iran torni alla piena conformità ai suoi impegni nucleari. Inoltre, le due parti hanno anche discusso delle opportunità per il proseguimento del partenariato Ue-Usa nei Balcani occidentali a sostegno dei progressi della regione nel suo percorso europeo e transatlantico, nonché degli sforzi di stabilizzazione nel continente africano. (Beb)