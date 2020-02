Municipio I: Alfonsi, invece di polemiche su Pmo Cafarotti pensi a eseguire sentenza Tar

- La vicenda del Piano di massima occupabilità (Pmo) di via San Giovanni in Laterano, "con il pronunciamento del Tar che, a seguito di ricorso presentato da esercenti, impone al Comune di Roma in quanto tale, e non specificamente al Municipio I, di provvedere all'approvazione del Pmo entro 120 giorni, è nota e chiarissima". Scrive in una nota Sabrina Alfonsi Presidente del Municipio I rispondendo a polemiche fatte dall'assessore allo Sviluppo economico del comune di Roma Carlo Cafarotti. "Del resto, dice la Alfonsi nella Nota - con la deliberazione numero 91 del 2019 l'Assemblea Capitolina ha voluto modificare il Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico e ha scelto di avocare a sé la competenza rispetto ai Pmo, sottraendola al Municipio I, senza stabilire una norma transitoria indispensabile per regolare la materia nelle more della costituzione degli uffici che dovranno occuparsene all'interno del Dipartimento Commercio". (segue) (Com)