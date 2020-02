Municipio I: Alfonsi, invece di polemiche su Pmo Cafarotti pensi a eseguire sentenza Tar (2)

- Sono passati già due mesi dall'approvazione della delibera, "senza che - si legge nella nota del presidente del municipio I sabrina Alfonsi - ci sia traccia della costituzione dell'Ufficio di scopo promessa un mese fa dallo stesso Cafarotti, con una trionfalistica dichiarazione rilasciata alla stampa. Un'operazione per cui è sufficiente una delibera di Giunta, ma il Campidoglio grillino in questi anni ci ha tristemente abituato a proclami che poi non si traducono in fatti concreti, al fatto che gli assessorati e gli Uffici non danno seguito alle decisioni dell'Assemblea Capitolina". Per quanto riguarda il Primo Municipio, "abbiamo - continua la nota di Alfonsi - inviato già da alcune settimane al dipartimento le carte relative ai piani, comprese quelle del al Piano di San Giovanni in Laterano. Alla luce del nuovo Regolamento approvato, quindi, qualsiasi atto del Municipio in materia di Pmo potrebbe essere considerato viziato da incompetenza. Invece di fare polemiche sterili - conclude il presidente del Municipio I di Roma - Cafarotti si sbrighi a costituire l'ufficio e ad approvare il piano come richiesto dall'organo di giustizia amministrativa, ha ancora tre mesi di tempo per riuscirci". (Com)