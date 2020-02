Azerbaigian: exit poll, il Partito del nuovo Azerbaigian vince le parlamentari

- Il Partito del nuovo Azerbaigian (Yap) ha ottenuto il maggior numero di seggi alle elezioni parlamentari anticipate tenutesi oggi nel paese caucasico. È quanto riferisce la società statunitense Arthur J. Finkelstein and Associates, una delle tre incaricate di curare gli exit poll per le consultazioni svoltesi oggi in Azerbaigian. Stando a quanto annunciato lo Yap ottiene 69 seggi nella prossima legislatura mentre 41 seggi sono stati assegnati a dei candidati indipendenti. Il Partito dell’Azerbaigian unito ottiene tre seggi. Un seggio a testa spetta ad alcuni partiti minori, come il Partito per le riforme democratiche dell’Azerbaigian e il Partito di solidarietà civica. (Les)