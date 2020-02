Milano: De Corato (Fd’I), a Porta Venezia ancora risse tra stranieri, si rimetta pattugliamento dinamico di pl o esercito

- “Notte di sangue in zona Porta Venezia, con due immigrati feriti al volto in quelle che sono solo le ultime due risse tra stranieri nella zona, dove c'è un'alta densità di locali notturni e una forte presenza di extracomunitari. Bisognerebbe ripristinare, tra le via Palazzi, Castaldi e Lecco fino a piazza Oberdan, il servizio di pattugliamento dinamico fornito dall'esercito e ancora prima dalla polizia locale, che era attivo quando amministrava il centrodestra. Spostandosi nelle vie del quartiere durante le ore serali, i militari e gli agenti della polizia locale davano un segnale di controllo del territorio". È il commento dell'ex vicesindaco di Milano e assessore regionale alla sicurezza, all'immigrazione e alla polizia locale Riccardo De Corato alla notizia dei due violenti episodi tra cittadini immigrati accaduti tra la notte scorsa e questa mattina in zona Porta Venezia. (Com)