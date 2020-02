Migranti: Giro (FI), mercoledì 12 tutti a fianco di Salvini su nave Gregoretti

- Mercoledì 12 saremo al fianco di Matteo Salvini. Ha bisogno del nostro sostegno e il nostro sostegno ci sarà e sarà forte e convinto. Lo afferma il senatore di Forza Italia, Francesco Giro. "Il 12 sarò di turno come Segretario d'Aula del Senato e da quella prestigiosa postazione sentirò ancora più intensa la responsabilità di un voto cruciale. Io sono certo che tutti i miei colleghi voteranno con libertà e in coscienza. Oggi e fino a quel voto - continua Giro - tutto il resto, anche le candidature per le regionali, sono un fatto secondario. Un accordo si troverà senz'altro su candidati che tutte le forze del centrodestra condivideranno insieme. Si troveranno i nomi giusti. Ma prima c'è quel voto del 12 febbraio importante per la libertà, anche nostra", conclude Giro. (Com)