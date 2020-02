Israele: Consiglio ministri approva piano per trasferire altri 400 ebrei etiopi nel paese

- Il Consiglio dei ministri dello Stato di Israele, ha approvato oggi un piano del premier Benjamin Netanyahu per trasferire nel paese altri 400 ebrei etiopi (olim). Lo riferisce un comunicato stampa del governo israeliano. “Sono orgoglioso come primo ministro di aver avuto il privilegio di portare migliaia di nostri fratelli e sorelle dall'Etiopia e intendiamo - ovviamente - continuare a farlo. Questo è un passaggio aggiuntivo. Siamo inoltre impegnati nella piena integrazione dei membri della comunità nella società israeliana. Stiamo lavorando per questo senza tregua e continueremo a farlo", ha dichiarato il premier Netanyahu in una nota. Nel novembre 2015, il governo israeliano ha adottato una decisione per consentire il ricongiungimento familiare per i restanti 9.000 membri della comunità ebraica etiope in attesa di fare la cosiddetta Aliyah (l'immigrazione ebraica nella terra di Israele). Alla fine del 2017, circa a 1.300 ebrei etiopi è stato concesso di immigrare nello Stato di Israele. Nell'ottobre 2018, il governo ha deciso di portare altri 1.000 membri della comunità che avevano già parenti stretti che vivevano in Israele. Dall'inizio degli anni '50 le Forze armate e il Mossad hanno iniziato a portare in salvo gli ebrei etiopi in Israele. I due ponti aerei più famosi dall'Etiopia allo Stato di Israele sono stati l'Operazione Mosè nel 1984-1985, aiutando l'arrivo di 6.364 persone, e l'Operazione Salomone nel 1991, ha trasportato nello Stato ebraico 14.000 persone.(Res)