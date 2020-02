Velletri: anziana cade e sbatte la testa su marciapiede, soccorsa da due medici

- Ha inciampato uscendo dal bar di viale Oberdan a Velletri ed è caduta sbattendo la testa contro il gradino del marciapiedi. Così, una donna di circa 80anni di Velletri si è procurata una profonda ferita alla parte destra della testa con una copiosa fuoriuscita di sangue. La donna, che in mano aveva un vassoio di paste, è stata soccorsa da due medici, che per sua fortuna erano sul posto, e che gli hanno bloccato l’emorragia con un panno e del ghiaccio in attesa dell’arrivo di una ambulanza. Poi, la donna è stata trasportata in ospedale per essere non solo medicata, ma anche sottoposta ad un esame diagnostico. (Rer)