Turismo: al via BitMilano 2020 con 1100 espositori da tutto il mondo

- Con oltre 1.100 espositori da tutto il mondo, BitMilano 2020 ha aperto oggi 9 febbraio la sua 40° edizione e si appresta a confermare la propria posizione di leader tra le fiere del mercato turistico, sia in virtù delle diverse peculiarità che la contraddistinguono come la formula multitarget, sia per il ruolo di “indicatore” della salute del settore e dei nuovi trend, attribuitole non solo dagli espositori ma da tutti gli attori della filiera. La fiera ha aperto le sue porte al pubblico dei viaggiatori che ha così modo di scoprire le nuove tendenze e proposte, a partire dall’Italia fino alle mete d’oltreoceano. “BitMilano è un appuntamento importante” dal momento che “il turismo è uno dei nostri asset fondamentali. Siamo al 13 per cento del Pil”, ha dichiarato il sottosegretario di Stato del Ministero per i beni e le attività culturali, Lorenza Bonaccorsi, prima della cerimonia del taglio del nastro. Il turismo rappresenta l’attività produttiva non strumentale più rilevante per l’Italia e registra un costante trend di crescita annuo. L’ufficio studi Enit certifica per il periodo Gennaio-Ottobre 2019 un aumento del 2,2 per cento rispetto al 2018, con 84,4 milioni di viaggiatori internazionali, 361 milioni di pernottamenti (+4,4 per cento) e una spesa turistica di quasi 40 miliardi di Euro. La tendenza trova conferma anche per quanto concerne il turismo mondiale: nel 2020 è atteso un aumento del 3,5 per cento pari a 1,5 miliardi di arrivi, nonostante l’incertezza dello scenario geopolitico e sanitario. Per quanto concerne le partenze internazionali dall’Italia verso i principali Paesi raggiungeranno quest’anno i 24,6 milioni, con un tasso di sviluppo del +3,3 per cento: superiore alla media sarà la crescita dei flussi diretti verso l’Area Mediterranea (+3,8 per cento). (segue) (Rem)