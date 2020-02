Turismo: al via BitMilano 2020 con 1100 espositori da tutto il mondo (3)

- Malgrado la perdita di una posizione, l’incoming italiano presenta numeri in aumento, un andamento positivo registrato anche da BitMilano che vanta l’importante ritorno della Regione Piemonte, oltre all’incremento nell’offerta delle destinazioni presentata dalle Regioni Veneto, Lazio, Liguria, Marche, Sardegna e Sicilia che metteranno così in campo un numero maggiore di seller e una più ampia segmentazione dell’offerta, a dimostrare una più forte fiducia nella manifestazione. Presenti, come sempre, la Regione Lombardia, una conferma di grande valore in virtù del legame in essere con la città di Milano e tutto il territorio lombardo, ed Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Puglia, Toscana e Umbria. Tra le novità, alcuni territori che hanno deciso di enfatizzare la loro visibilità e rafforzare la partecipazione la partecipazioni diretta: Pompei, Maratea, Polignano a Mare e La Maddalena, oltre a Favignana, San Vito Lo Capo, Erice e Castellammare queste ultime attraverso il consorzio West Sicily. Dopo oggi, in cui la fiera è aperta al pubblico, i giorni successivi, il 10 e l’11 febbraio, la partecipazione è invece riservata esclusivamente agli operatori di settore cui sono dedicate numerose iniziative volte a favorire il networking, offrire opportunità di approfondimento e incrementare il matching tra player e buyer. (Rem)