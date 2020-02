Giustizia: Gelmini (FI), Renzi srotolerà tappeto rosso a Bonafede su prescrizione

- Dopo il Partito democratico, anche Italia viva cede sulla prescrizione. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera. "Renzi e i suoi, pur di non far cadere il governo, si presteranno ad un ridicolo giochetto parlamentare: diranno fintamente 'no' al lodo Conte - che Pd e M5s cercheranno di introdurre con un inammissibile emendamento al Milleproroghe - e dopo voteranno 'sì' alla fiducia sul provvedimento, dando cioè l'ok definitivo alla modifica, pattuita dalla maggioranza, della riforma Bonafede. Un bel tappeto rosso che i renziani srotoleranno al guardasigilli e al Partito democratico", aggiunge Gelmini. (segue) (Com)