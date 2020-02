Giustizia: Gelmini (FI), Renzi srotolerà tappeto rosso a Bonafede su prescrizione (2)

- "Forza Italia - spiega Gelmini - resta l'unico argine a difesa del garantismo, dello Stato di diritto e contro la riforma Bonafede, che condanna cittadini e imprese a un vero e proprio ergastolo processuale. Continueremo con la nostra mobilitazione sui territori e in Parlamento aspettiamo al varco le forze politiche della maggioranza con la proposta di legge Costa. Italia viva, anziché cercare di piantare bandierine, voti la nostra pdl: se lo farà diventerà interlocutore credibile per un sistema giudiziario liberale e garantista", conclude Gelmini. (Com)