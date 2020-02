Turismo: assessore Magoni a inaugurazione stand Regione Lombardia a BitMilano, 2019 anno di successi

- "Il 2019 è stato un anno di successo. La Lombardia è una meta privilegiata per il turismo italiano ed internazionale grazie alle sue montagne, ai laghi, alle città d'arte, alle tradizioni e ai percorsi enogastronomici. Un driver fondamentale per l'economia dei territori, un volano per lo sviluppo che sta dando grandi risultati, visto che gli arrivi sino a settembre del 2019 sono stati più di 14 milioni, con una crescita del 5,8% rispetto al 2018, e le presenze hanno toccato quota 36 milioni, con un +7,5%. Un risultato eccezionale reso possibile grazie alla sinergia tra istituzioni, territori e operatori di settore". È questo il messaggio che ha lanciato l'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, all'inaugurazione dello stand di Regione Lombardia a BitMilano 2020, la Borsa Internazionale del Turismo, in programma fino a martedì 11 febbraio. All'evento sono intervenuti anche l'assessore alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, Stefano Bolognini e il sottosegretario alla Presidenza con delega ai Rapporti con le Delegazioni Internazionali Alan Christian Rizzi, alla presenza di una folta rappresentanza del Corpo Consolare di Milano e della Lombardia. Sono ben 64 gli operatori lombardi presenti alla Borsa Internazionale del Turismo; professionisti del settore e visitatori saranno accolti dalla Regione in un'area espositiva di oltre 700 metri quadrati brandizzata #inLombardia. (segue) (Com)