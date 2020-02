Ue: La Pietra (Fd'I), eliminare dazi su riso cambogiano penalizza Italia

- Ancora una volta la Commissione europea va contro gli interessi italiani. Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Patrizio La Pietra, componente della Commissione Agricoltura del Senato. "Nello specifico la volontà di eliminare i dazi al riso cambogiano metterà in serie difficoltà le nostre aziende produttrici, per altro di un prodotto di alta qualità. Fratelli d'Italia - aggiunge La Pietra - si è sempre battuta contro queste importazioni da parte di paesi in cui la produzione, soprattutto agricola, non rispetta i minimi requisiti di compatibilità ambientale e tutela del lavoro. La posizione europea si dimostra ancora schizofrenica e senza una linea comune, ma soltanto a difesa degli interessi francesi e tedeschi. Non ci basta la lettera del ministro Bellanova alla Commissione Agricoltura - continua La Pietra - è urgente una presa di posizione forte da parte del governo italiano per la tutela dei nostri produttori. Noi rispettiamo le regole europee, ma l'Europa rispetti e tuteli anche le nostre. Su questo, come sull'etichettatura a semaforo, altra invenzione dei francesi, non mancheremo mai di far sentire la nostra voce", conclude il senatore di Fratelli d'Italia. (Com)