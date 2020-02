Latina: litiga con la moglie a Itri e la minaccia di morte, arrestato 39enne

- Un 39enne di Itri è stato arrestato dai carabinieri di Itri per maltrattamenti in famiglia. I militari sono intervenuti grazie alla telefonata fatta da vicini al 112. Giunti sul posto, sono entrati nell’abitazione dell’uomo mentre lui inveiva contro la moglie minacciandola di morte. Per questo è stato fermato, arrestato e trattenuto in camera di sicurezza a Gaeta in attesa di essere trasferito in carcere a Cassino (Rer)