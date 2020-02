Egitto: Mulè (FI), Di Maio usi enfasi per recuperare il nostro Zaki

- Qualcuno avvisi Luigi Di Maio che non sta recitando una parte ne "Salvate il soldato Ryan". Lo afferma in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. "L'enfasi con cui si spende e spande per il diciassettenne italiano bloccato in Cina non è un atto di eroismo, ma un normalissimo e dovuto atto di assistenza medica per un cittadino italiano all'estero e in emergenza sanitaria internazionale. La stessa enfasi vorremmo vederla spesa per recuperare il nostro Patrick George Zaki in Egitto con tutte le forze possibili, quello sì sarebbe un atto dovuto. È in questi casi che si misura la credibilità e lo standing internazionale di un ministro degli Esteri e di un paese", conclude Mulè.(Com)