Ricerca: necessario intervento complessivo per stabilizzazione precari

- Si terrà domani 10 febbraio alle ore 13, nella Sala Conferenze stampa della Camera Deputati, in via della Missione 4 a Roma, una conferenza stampa indetta dalla Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil, aperta alle rappresentanze politico-parlamentari, per esporre analisi e proposte della Federazione sul sistema universitario e sul reclutamento. La Flc Cgil da anni rivendica un piano di stabilizzazione per i precari della didattica e della ricerca negli atenei. A oggi buona parte dei lavoratori che sostiene questo fondamentale settore del paese è precaria, con contratti molto spesso senza diritti e tutele. Dopo l'ennesima promessa non mantenuta di invertire la tendenza rispetto al definanziamento del sistema universitario in atto da 10 anni, certificata dall'irrisorietà dell'incremento delle risorse dell'Ffo in Legge di Bilancio 2020, il neo ministro Manfredi annuncia all'interno del Milleproroghe un emendamento del governo teso a reclutare 1600 ricercatori con una spesa di circa 100 milioni di euro all'anno, stornandoli dal finanziamento previsto per l'Agenzia Nazionale per la Ricerca. (segue) (Com)