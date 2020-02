Ricerca: necessario intervento complessivo per stabilizzazione precari (2)

- Arriva poi l'annuncio del presidente del Consiglio, Conte, durante un question time al Senato, che pone tra gli obiettivi prioritari del governo quello di avviare un piano pluriennale di reclutamento di circa 2.000 ricercatori l'anno per cinque anni. Speriamo che questo non sia l'ennesimo annuncio senza riscontro a cui il mondo dell'alta formazione e della ricerca si è purtroppo abituato in questi anni. Il piano annunciato da Conte rappresenterebbe effettivamente un segnale positivo frutto anche della nostra azione, ma insufficiente a coprire persino il solo fabbisogno di reclutamento, senza peraltro incidere rispetto all'urgenza di una svolta negli investimenti che sono necessari per evitare il collasso economico di molti atenei e per migliorare la condizione degli studenti. Senza questi interventi appare segnata la strada che, già oggi, relega il nostro Paese agli ultimi posti per numero di giovani che acquisiscono la laurea. La Flc Cgil ritiene necessario un intervento complessivo sul sistema universitario che determini anche una revisione degli attuali meccanismi di attribuzione delle risorse economiche e di personale. (Com)