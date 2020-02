Mes: Brunetta (FI), battaglia perché salva-Stati sia vantaggioso per Italia

- La firma del trattato sul Mes potrebbe generare problemi all'economia italiana, soprattutto al nostro settore bancario e, di conseguenza, ai nostri titoli di Stato. Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia."Su questo punto, le indiscrezioni di stampa parlano di un testo ormai blindato, che sarà approvato già nel prossimo aprile, senza che l'esecutivo giallorosso abbia fatto nulla per cambiarlo, nonostante il maggior tempo concesso dall'Unione europea nello scorso Consiglio di dicembre e le esortazioni fatte da tutto il centrodestra in Parlamento. Purtroppo, finora - continua Brunetta - la promessa del presidente del consiglio Giuseppe Conte di coinvolgere il Parlamento nel processo di modifica del trattato non è stata mantenuta, così come la logica del pacchetto, invocata dal premier, è fallita miseramente. Forza Italia si ripropone, già nei prossimi giorni, di intraprendere su questo tema della azioni concrete, in maniera da fare tutto il possibile affinché il trattato Mes che sarà approvato in sede europea sia il più possibile vantaggioso per gli italiani".(Com)