Medio Oriente: Erdogan, Turchia non permetterà ad “accordo del secolo” di minacciare la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia non consentirà al cosiddetto “accordo del secolo” proposto dagli Stati Uniti di “minacciare la pace in Medio Oriente”. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in un messaggio inviato alla Terza conferenza della piattaforma interparlamentare di Gerusalemme in corso a Kuala Lumpur, in Malesia. Per Erdogan, il piano proposto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per porre fine al conflitto israelo-palestinese “mette in pericolo la pace nella regione e legittima l’occupazione” dei territori palestinesi da parte dello Stato di Israele. Nel suo messaggio alla piattaforma, Erdogan ha sottolineato il significato e l'importanza di tale conferenza in questo periodo critico e ha aggiunto che "il cosiddetto accordo affare del secolo che dichiara Gerusalemme la capitale di Israele non è altro che un sogno che minaccia la pace nella regione”, affermando che la Turchia “permetterà che questo sogno diventi realtà”. “Noi – ha aggiunto Erdogan - non riconosciamo questo piano, che legittima l’annessione delle terre palestinesi, distrugge completamente la Palestina e conquista completamente Gerusalemme. Non accetteremo mai questo tentativo, che da una lato prevede una soluzione a due Stati ma che in realtà legittima l'occupazione israeliana sotto il mandato dell'amministrazione statunitense". (segue) (Res)