Medio Oriente: Erdogan, Turchia non permetterà ad “accordo del secolo” di minacciare la pace (2)

- Il cosiddetto "accordo del secolo" del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato annunciato il 28 gennaio. Nel piano si fa riferimento a Gerusalemme come "capitale indivisa di Israele" e riconosce la sovranità israeliana su gran parte della Cisgiordania. Il piano ha attirato critiche dal mondo arabo ed è stato respinto dall'Organizzazione per la cooperazione islamica, che ha esortato "tutti gli Stati membri a non impegnarsi con questo piano o a cooperare con l'amministrazione degli Stati Uniti per attuarlo in qualsiasi forma". Nel suo messaggio, Erdogan ha affermato inoltre che Israele ha ingiustamente e illegalmente raggiunto i suoi confini attuali mentre la Palestina ha affrontato l'occupazione, la distruzione e la sofferenza per anni. “La Turchia non tacerà mai sull'annessione di Gerusalemme o abbandonerà i suoi fratelli palestinesi in questa lotta", ha dichiarato il presidente turco. “Vorrei sottolineare ancora una volta che Gerusalemme è la nostra linea rossa. Come paesi musulmani, la nostra responsabilità più importante in questo processo è proteggere la moschea di Al Aqsa, abbracciare il simbolo della pace di Gerusalemme e difendere i diritti dei palestinesi ”, ha osservato il presidente turco. "La politica perseguita da alcuni paesi islamici contro questo passaggio, che è l'inizio di un processo che interesserà il mondo intero, in particolare il Medio Oriente, ha creato un quadro triste", ha aggiunto Erdogan, facendo un riferimento implicito a Emirati, Oman e Bahrein, i cui ambasciatori erano presenti al lancio del piano di pace di Trump alla Casa Bianca. (Res)