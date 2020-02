Azerbaigian: elezioni parlamentari, affluenza al 44,8 per cento alle 17

- L’affluenza alle elezioni parlamentari in Azerbaigian si è attestata al 44,84 per cento alle 17 ora locale (le 14 in Italia). È quanto riferito dalla Commissione elettorale centrale (Cec), secondo cui in base a questi dati sono circa 2,3 milioni i cittadini azerbaigiani ad aver espresso il loro voto. Fra pochi minuti le urne chiuderanno e verrà fornito il dato definitivo sull’affluenza, più bassa sicuramente rispetto alle consultazioni del 2015 anche a causa delle condizioni climatiche avverse riscontrate oggi in tutto il paese caucasico. Il collegio dove è stata registrata l’affluenza maggiore è quello numero 1 di Sharur-Sadarak, dove circa il 70,5 per cento degli elettori si sono recati alle urne. Il collegio con il dato più basso è il numero 28 di Sabunchu, dove solo il 24,9 per cento degli aventi diritto ha espresso le preferenze. (Les)