Azerbaigian: chiuse le une per le elezioni parlamentari, si attendono i primi dati

- Si sono chiuse pochi minuti fa le urne in Azerbaigian dove oggi si sono tenute le elezioni parlamentari. I seggi elettorali stanno chiudendo e a breve inizierà il conteggio dei voti. Le consultazioni sono volte a eleggere i 125 membri del parlamento monocamerale del paese caucasico. Sono 5.573 i seggi allestiti in tutto il territorio nazionale per consentire di esprimere a circa 5,3 milioni di elettori la loro preferenza. Alle elezioni si sono registrati 1.314 candidati di cui la maggior parte indipendenti e gli altri rappresentanti di 19 partiti politici. Il 79 per cento dei candidati sono uomini, mentre il 21 per cento donne. (Les)