Giappone: altri sei passeggeri della "Diamond Princess" positivi al coronavirus, bilancio contagiati sale a 70

- Altri sei passeggeri della nave da crociera “Diamond Princess”, in quarantena al largo di Yokohama, in Giappone, sono risultate positive al coronavirus. Lo ha riferito oggi il ministero della Salute giapponese, aggiornando a 70 casi il bilancio delle persone - fino ad oggi 61 - che sono state contagiate dal virus che ha provocato finora 811 morti e migliaia di casi. A bordo della nave da crociera ci sono 2.666 passeggeri e 1.045 membri dell’equipaggio provenienti da 56 diversi paesi. La nave è stata posta in quarantena dopo che un passeggero da Hong Kong sbarcato dalla nave è risultato positivo al coronavirus. I passeggeri contagiati, di età compresa tra 20 e 80 anni, verranno ricoverati in strutture ospedaliere specializzate a Tokyo e nelle prefetture di Saitama, Chiba, Kanagawa e Shizuoka. (segue) (Git)