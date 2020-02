Ortofrutta: Nevi (FI), governo ha sottovalutato problemi e adesso si allarma

- Sul settore ortofrutticolo italiano, il gruppo parlamentare di Forza Italia in commissione Agricoltura è da tempo che chiede un piano strategico. Lo afferma in una nota Rafferle Nevi, capogruppo di Forza Italia in commissione Agricoltura a Montecitorio e responsabile del Dipartimento sicurezza alimentare del movimento azzurro. "Proprio oggi ho letto i dati riferiti al 2019, che se confermati, certificano un significativo calo delle esportazioni di ortofrutta, soprattutto pere, agrumi, uva e cipolle. Il precedente governo e l'attuale hanno sottovalutato i problemi e lasciato per esempio che la cimice asiatica distruggesse i raccolti delle pere e ora si allarmano e convocano tavoli perché si accorgono che l'Italia ha perso molto terreno rispetto ad altri paesi. Ma possibile - aggiunge Nevi - che non capiamo che le cose vanno affrontate per tempo? Possibile che non si capisca che la sfida è non perdere quote di mercato? Possibile che non si capisca che non si può correre ai ripari quando 'i buoi sono già scappati'? Le prime interrogazioni della collega Savino, sulla cimice, a nome del gruppo di Forza Italia in commissione Agricoltura, risalgono a giugno del 2018. Comunque è sempre positivo rendersi conto che bisogna costruire una strategia, ora vigileremo e incalzeremo il ministro a fare presto. A tal proposito chiederemo una audizione in commissione", conclude Nevi.(Com)