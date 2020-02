Africa: presidente egiziano Al Sisi chiede istituzione forza congiunta antiterrorismo

- Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha espresso la volontà dell’Egitto di ospitare un vertice africano per discutere l'istituzione di una forza africana congiunta antiterrorismo. Lo ha annunciato lo stesso presidente egiziano in un discorso pronunciato al 33mo vertice dei capi di Stato e di governo dell'Unione africana (UA) ad Addis Abeba, in Etiopia. Il vertice ha visto Al Sisi consegnare il testimone della presidenza dell'Ua all’omologo sudafricano Cyril Ramaphosa. Al Sisi ha anche espresso la volontà di discutere i preparativi per la riunione per l’istituzione della forza africana antiterrorismo anche con la controparte del Sudafrica.(Cae)