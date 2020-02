Azerbaigian: Rizzotti (FI), impressione positiva su andamento elezioni parlamentari

- Un’impressione positiva, sia per quanto riguarda il rispetto dei regolamenti, sia per la strumentazione adoperata per garantire l’efficienza del voto. Così la senatrice Maria Rizzotti, esponente di Forza Italia, in un’intervista alla stampa italiana ha definito il processo elettorale in corso oggi in Azerbaigian per le parlamentari anticipate. In qualità di osservatori con l’onorevole Rossana Boldi (Lega) per conto del parlamento italiano, “abbiamo visitato una dozzina di seggi e abbiamo riscontrato molti dati positivi. All’ingresso di ogni seggio c’è un elenco con tutti gli aventi diritto, uno strumento molto utile. Inoltre abbiamo notato questo dispositivo per cui la persona che consegna la sua tessera elettorale viene monitorata con uno strumento a raggi ultravioletti che impedisce di votare in altre sezioni: all’uscita dal seggio, infatti, viene spruzzato un liquido particolare che marca il votante”, ha spiegato la senatrice Rizzotti. (segue) (Les)