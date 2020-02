Azerbaigian: Rizzotti (FI), impressione positiva su andamento elezioni parlamentari (2)

- Secondo l’onorevole, inoltre, da sottolineare il fatto che – al contrario di quanto accade in Italia – nei seggi sono presenti “molti rappresentanti di lista, un osservatorio molto democratico che rappresenta tutti i candidati e i partiti politici che si sono presentati alle elezioni”. L’unica contestazione, prosegue Rizzotti, è giunta “da parte di un candidato indipendente cui è stato impedito di girare un video e scattare delle foto in una sezione. Tuttavia, dopo aver verificato il regolamento abbiamo riscontrato che effettivamente il rappresentante aveva torto”. Positivo anche se modesto il dato sull’affluenza. “Le difficili condizioni climatiche hanno posto qualche ostacolo, ma dopo pranzo sicuramente il dato è destinato a crescere. Ho notato, infine, moltissime donne, sia rappresentanti di seggio che scrutatrici, quindi posso dire che per ora l’impressione è molto positiva”, ha concluso la senatrice. (Les)