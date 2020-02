Coronavirus: Di Maio, nessuno deve rimanere indietro, massima priorità rientro italiani da Cina

- Nessuno deve rimanere indietro i “nostri connazionali hanno la massima priorità per il rientro in Italia dalla Cina”. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in una conferenza stampa al termine del vertice sul coronavirus insieme al ministro della Salute, Roberto Speranza, e al capo della Protezione civile Angelo Borrelli. “Sapete che Niccolò Cicogna è a Wuhan. Per due volte non ha potuto prendere l’aereo per tornare in Italia. Abbiamo tenuto poco fa una riunione con il ministro della Salute, l’Unità di crisi della Farnesina e le autorità coinvolte dove abbiamo deciso che un velivolo dell'Aeronautica militare andrà a riprendere Niccolò”, ha dichiarato Di Maio. “Nessuno deve rimanere indietro, i nostri connazionali hanno la massima priorità di rientro in Italia. Faremo tutto il possibile per assicurare sia ai nostri connazionali che sono in Cina sia a quelli che vogliono rientrare la massima assistenza e vicinanza”, ha dichiarato il responsabile della Farnesina. “Questa decisione vedrà un’areo nelle prossime 24 ore recarsi in Cina, prelevare Niccolò e riportarlo in Italia dalla sua famiglia. Abbiamo sentito i suoi familiari gli abbiamo dato questa notizia. Ringrazio il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con cui siamo stati in stretto contatto in queste ore per assicurare a Niccolò di rientrare in Italia il prima possibile”, ha aggiunto il ministro. “Ringrazio tutti coloro che stanno assicurando all’Italia il massimo livello di tutela per una emergenza mondiale che vede Italia in prima linea con massimo livello guardia di sicurezza che un paese può avere per proteggere tutti i suoi cittadini”, ha concluso. (Sic)