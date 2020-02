Azerbaigian: Boldi (Lega), da elezioni parlamentari emerge volontà di rispettare le regole

- La volontà di rispettare le regole è il dato più importante che emerge dal monitoraggio delle elezioni parlamentari in corso oggi in Azerbaigian. È quanto dichiarato in un’intervista alla stampa italiana dall’onorevole Rossana Boldi, esponente della Lega, oggi nel paese caucasico per svolgere l’attività di osservatrice elettorale per conto del Parlamento. “Stamattina abbiamo girato parecchi seggi e devo dire che per quello che abbiamo visto. abbiamo notato la volontà di rispettare le regole per le votazioni. Sono presenti tantissimi rappresentanti, o di singoli candidati o di liste”, ha spiegato Boldi. “Solo in un paio di occasioni ci sono state fatte notare delle contestazioni. Nella prima mi è sembrato non congruo: una persona si è lamentata del fatto che non gli era stato consentito di fotografare le schede, le persone che entravano nel seggio, ma anche da noi in Italia ci sono delle regole di questo tipo”. (segue) (Les)