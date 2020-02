Azerbaigian: Boldi (Lega), da elezioni parlamentari emerge volontà di rispettare le regole (2)

- Il secondo episodio raccontato da Boldi, invece, ha un risvolto divertente: “Sulla tv azerbaigiana è andato in onda un video che mostrava me e la senatrice Maria Rizzotti (Forza Italia) mentre entravamo in un seggio. Una rappresentante di seggio deve aver visto questo video e come ci ha visto entrare ha tentato di fermarci, sostenendo che noi avevamo già votato. La questione si è risolta molto facilmente una volta spiegatole il nostro ruolo di osservatrici. Un simpatico episodio che tuttavia ha mostrato l’attenzione della delegata e un tentativo di far rispettare le regole”, ha aggiunto Boldi. (Les)