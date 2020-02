Roma: con manico di scopa aggredisce e tenta di rapinare ragazza, arrestato 25enne

- Armato di un manico di scopa ha aggredito e colpito alla testa una ragazza romana di 31 anni nel parcheggio adiacente la fermata della metropolitana "Eur– Palasport" per derubarla della borsa, senza riuscirci, grazie alla tenacia della vittima e all’aiuto di una passante che, vista la scena, è riuscita a mettere in fuga il rapinatore. Le donne, pochi istanti dopo, hanno visto una pattuglia dei Carabinieri del nucleo radiomobile in transito poco lontano, raccontando quanto appena accaduto. Così sono immediatamente scattate le ricerche. L’uomo, un cittadino romeno di 25 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, è stato individuato e fermato poco distante, mentre ancora teneva tra le mani il bastone. Vinta la strenua resistenza opposta alla loro vista, i Carabinieri hanno ammanettato il 25enne, portandolo in caserma. Dovrà rispondere di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. La vittima della rapina, portata al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli per le cure del caso, ha riportato fortunatamente solo un lieve trauma al volto giudicato guaribile in 5 giorni. (Rer)