Onu: Casa Bianca sta valutando proposta Putin per summit membri permanenti Consiglio di sicurezza

- La proposta russa di organizzare un summit dei cinque Stati membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’Onu è al vaglio della Casa Bianca. Lo ha detto l’ambasciatore Usa a Mosca, John Sullivan, in un’intervista al programma televisivo “Mosca. Cremlino. Putin” sul canale “Rossija 1”. Sullivan ha spiegato che l’amministrazione presidenziale sta considerando la proposta e che il presidente Donald Trump apprezza l’opportunità di avere dei colloqui con l’omologo russo, Vladimir Putin. Il capo di Stato russo ha proposto, durante il quinto Forum mondiale sull'Olocausto svoltosi a Gerusalemme alla fine di gennaio, che i capi di Stato e di governo degli paesi membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riuniscano per un vertice. In quell’occasione Putin ha aggiunto che sarebbe particolarmente importante tenere una simile riunione nel 2020, anno che segna il 75mo anniversario delle Nazioni Unite.(Rum)