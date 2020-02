Sanità: Figliomeni (Fd'I), con Cardiologie aperte 2020 ospedale Pertini va dai cittadini

- Con l'evento "Cardiologie aperte 2020", l'Ospedale Pertini va dai cittadini. Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Una straordinaria partecipazione di pubblico ieri pomeriggio nella parrocchia San Saturnino Martire del quartiere Trieste - spiega Figliomeni - ha potuto usufruire gratuitamente di screening cardiologici ed assistere ai vari interventi di sensibilizzazione nell'ambito della settimana sulla prevenzione cardiologica che ogni anno si svolge in tutta Italia in questo periodo. La manifestazione, a cui ha contribuito anche Planet Onlus, l'associazione che da quindici anni si occupa di cardioprotezione, è stata organizzata dall'equipe medica dell'ospedale Sandro Pertini di Roma che, con il primario dottore Ferraiuolo, gli altri medici coordinati dal dottore Commisso e tutto il personale infermieristico, si è spostata in massa per effettuare elettrocardiogrammi, misurare pressione e glicemia ma soprattutto informare la popolazione su come prevenire le malattie cardiovascolari partendo da stili di vita che prevedano l'abbandono delle sigarette, una sana alimentazione e tanta attività motoria. Ho avuto modo di illustrare la delibera 120 che ho predisposto nel 2018 - aggiunge Figliomeni - e che è stata votata dall'Assemblea capitolina per cercare di rendere Roma una capitale europea cardioprotetta tramite la fornitura dei defibrillatori nei luoghi di maggiore affluenza di pubblico oltre che per finanziare la formazione del personale non sanitario che possa facilmente utilizzare tale apparecchiatura salvavita. Tanto c'è ancora da fare ma, grazie ad eventi come 'Cardiologie Aperte 2020', siamo sicuri - conclude Figliomeni - che si riuscirà a far diminuire i 60.000 decessi che ogni anno ci sono in Italia a causa di infarti e morti improvvise". (Com)