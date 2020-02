Coronavirus: D'Amato a Spallanzani per direzione sanitaria, "si respira senso dello Stato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina l’assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, ha partecipato ad una direzione sanitaria con le equipe dell'istituto Spallanzani per fare il punto della situazione e verificare i protocolli clinici applicati. "Ho trovato una grande disponibilità e professionalità e un lavoro di squadra che fa onore al Sistema sanitario regionale - spiega D'Amato in una nota -. Qui si respira senso dello Stato, operatori sanitari che hanno anteposto alle famiglie l'assistenza sanitaria e che sono tornati al lavoro anche di domenica. Il servizio sanitario vi è grato. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare tutte le Autorità della sanità militare con cui siamo in stretto contatto e che sono impegnate alla Cecchignola e il Bambino Gesù che sta offrendo - conclude l'assessore - un supporto prezioso nella gestione dei bambini attualmente ricoverati allo Spallanzani".(Com)