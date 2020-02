Egitto: ministro Manfredi, con Di Maio al lavoro per avere informazioni su caso Zaky

- Il ministero dell'Università e della Ricerca si è subito attivato per ricostruire la situazione dello studente Patrick George Zaky e lavora con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio per recepire informazioni certe. Lo afferma il ministro dell'Università e della Ricerca scientifica Gaetano Manfredi. "Il mio ministero si è subito attivato insieme all'università di Bologna per ricostruire la situazione dello studente Zaky. Lo studente è stato selezionato nell'ambito di un master europeo tenuto da università di diversi paesi. Insieme al ministro Di Maio stiamo operando tramite i canali diplomatici per reperire informazioni certe e trasparenti e verificare la situazione in maniera accurata nel rispetto dei diritti della persona", scrive Manfredi.(Res)