Bolivia: governo risponde a critiche Onu su uso politico istituzioni giudiziarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo boliviano ha risposto alle critiche espresse dal relatore speciale delle Nazioni Unite per l’indipendenza dei magistrati e degli avvocati, Diego Garcia-Sayan, sull’uso politico delle istituzioni giudiziarie in Bolivia. " Garcia-Sayan dovrebbe chiedersi dov'è stato durante gli ultimi 14 anni di governo del Movimento al socialismo (Mas)" - il partito dell’ex presidente Evo Morales -, ha dichiarato in una nota il ministero degli Esteri, che ha espresso "profondo fastidio" per le "false" dichiarazioni del relatore. "Il signor García-Sayan ha torto sul governo (attuale)", ha proseguito il ministero, per il quale simili denunce avrebbero dovuto essere sollevate sotto il governo Morales. (segue) (Brb)