Bolivia: governo risponde a critiche Onu su uso politico istituzioni giudiziarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'intervento pubblicato venerdì scorso sul quotidiano "El País", dal titolo "Bolivia: transizione tortuosa", Sayan sottolinea che l'autoproclamata presidente della Bolivia, Jeanine Ánez, ha avuto la possibilità di effettuare una transizione "democratica", mentre nel paese esiste ancora la persecuzione politica sulla base di metodi che abusano del sistema giudiziario boliviano. “Mi preoccupa l’uso delle istituzioni giudiziarie e della procura ai fini della persecuzione politica. Cresce il numero di detenzioni illegali. Oggi è stato il turno dell’ex ministro Gustavo Torrico. Faccio appello al rispetto dell’indipendenza delle istituzioni e al giusto processo”, ha scritto l’esperto Onu sul suo account Twitter. Il riferimento è al deputato del Movimento al socialismo (Mas), il partito dell’ex presidente Evo Morales, arrestato giovedì scorso a La Paz, con l’accusa di sedizione e terrorismo. Dall'Argentina Morales ha denunciato l'arresto "illegale" di Torrico. "La detenzione illegale di Torrico, deputato per La Paz, è un'ulteriore prova dello stato di non diritto in Bolivia", ha scritto l'ex capo dello stato sul suo account Twitter. (Brb)