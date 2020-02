Egitto: aumentano pressioni su autorità egiziane per chiedere liberazione di Patrick George Zaki

- Aumentano le pressioni sulle autorità egiziane per chiedere la liberazione del giovane ricercatore Patrick George Zaki, il giovane ricercatore e attivista che frequenta il master Gemma presso l’Università di Bologna, arrestato lo scorso 7 febbraio all’aeroporto del Cairo mentre ritornava dall’Italia per passare alcuni giorni con la sua famiglia e che dovrà scontare almeno 15 giorni di carcere preventivo. Su internet è stata lanciata una petizione sulla piattaforma “Change.org” che ha già superato le 5.600 firme. Sul caso di Zaki si sono già attivati i ministeri degli Esteri e dell’Università e della Ricerca italiani, come sottolineato in una nota dal ministro Gaetano Manfredi. "Il mio ministero si è subito attivato insieme all'Università di Bologna per ricostruire la situazione dello studente Zaky. Lo studente è stato selezionato nell'ambito di un master europeo tenuto da università di diversi paesi. Insieme al ministro Di Maio stiamo operando tramite i canali diplomatici per reperire informazioni certe e trasparenti e verificare la situazione in maniera accurata nel rispetto dei diritti della persona", ha sottolineato Manfredi. La vicenda giungerà anche in parlamento, come sottolineato in una nota dalla capogruppo del Partito democratico (Pd), in commissioni Esteri alla Camera, Lia Quartapelle, che ha presentato un’interrogazione a firma anche dei deputati Andrea De Maria, Angela Schirò, Piero Fassino, Laura Boldrini, Debora Serracchiani, Massimo Ungaro, Gilda Sportiello, Luca Rizzo Nervo, Andrea Romano, Francesca La Marca e Erasmo Palazzotto. "Abbiamo presentato un'interrogazione in commissione Esteri per sapere quali informazioni ha il ministro Di Maio sulla vicenda e come intende fare pressione sul governo egiziano affinché liberi Patrick George Zaky, per scongiurare quanto invece accaduto a Giulio Regeni", ha dichiarato Quartapelle. (segue) (Res)